Шахраї можуть представлятися «місцевими прокурорами»

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, нещодавно відразу в декількох районах Кіровоградщини ряд посадових осіб органів виконавчої влади, керівники підприємств та установ, а також суб”єкти господарювання отримали на мобільні телефони дзвінки нібито від керівників місцевих прокуратур з проханнями «посприяти» у вирішенні певних питань, у тому числі і матеріальних.

Прокуратура офіційно повідомляє, що такі «прохання» носять виключно шахрайський характер і звертається до мешканців області з застереженням бути пильними, аби не потрапити на гачок до шахраїв, які представляються працівниками прокуратури.

У разі одержання подібних дзвінків або повідомлень від таких псевдопрокурорів правоохоронні органи просять громадян одразу звертатися до місцевого відділу поліції або прокуратури Кіровоградської області (телефон «гарячої лінії» ‎(0522) 27-61-20 ) та в жодному разі не виконувати прохання або вимоги подібного характеру, йдеться у повідомленні прес-служби.