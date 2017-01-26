Учора, 25 січня, близько 4 години ночі стало відомо про шахрайський дзвінок до однієї з жительок Олександрії. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на власні поінформовані джерела.

До 54-річної олександрійки подзвонила невідома особа та повідомила, що нібито син жінки потрапив до поліції у місті Кременчук. Жінці запропонували перевести гроші на мобільні рахунки “для вирішення питання”.

У результаті цього жінка перевела грошові кошти у розмірі 4 000 грн. та 3 000 грн. на 2 різні мобільні телефони.

Згодом жінка повідомила правоохоронців через сусідку про цей випадок.

За даною подією відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – “Шахрайство”. Даний злочин карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.