Шахраї житимуть, поки ми їх «годуватимемо». Олександрійська поліція попереджає

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області, зареєстровано 271 заяву та повідомлення громадян, з них мають ознаки кримінальних правопорушень 42 факти, дана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади».

Як завжди, у зверненнях є заяви громадян, потерпілих від шахрайства. Так, 22 січня Олександрійським відділом поліції зареєстровано заяву 63-річного жителя міста. Відповідно до її змісту,17 січня цього року він став жертвою інернет-шахрайства. Знайшовши об’яву з приводу продажу мотоблоку на одному із сайтів мережі Інтернет, чоловік, довіряючи умовам оголошення, перерахував на картку зловмисника кошти в сумі 5000 гривень завдатку та до теперішнього часу товар не отримав. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Олександрійський відділ поліції неодноразово звертався до мешканців міста через ЗМІ з інформацією про застереження «Як не стати жертвою Інтернет-шахрайства» і звертається знову: