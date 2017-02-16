Сьогодні по обіді, 16 лютого 2017 року до олександрійця зателефонували наче б то з банку та спробували “розвести” за вже напрацьованою схемою.

“Повідомили мені, що по моєму номеру я є клієнтом Ощадбанку. Коли ж я сказав, що карти там не маю, почали розпитувати в якому банку вона в мене є. На запитання, навіщо ж їм така інформація, шахраї не знайшли що відповісти і відключилися”, – розповідає кореспондентам Голосу Громади хлопець.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок шахрайства телефоном. Лише з початку цього року вже одна жінка постраждала від нічного телефонного дзвінка на суму в 7000 тис. грн, а в кінці минулого року поліцейські піймали шахрайку, яка видурювала гроші у пенсіонерів.

Недобросовісні громадяни намагаються різними шляхами наживатися на неуважності чи емоційності олександрійців, тому кореспонденти Голосу Громади закликають бути уважними та ні в якому разі не передавати конфіденційну інформацію невідомим особам телефоном.