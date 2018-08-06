Інформацію про інтерес українських топ-клубів до центрального захисника «Олександрії» Валерія Бондаренко озвучив футбольний коментатор Віктор Вацко в ефірі телеканалу «Футбол-1». Повідомляє Голос Громади з посиланням на Террікон.

Зазначимо, що контракт футболіста з Олександрією закінчується у 2019 році. Раніше він виступав з «Торпедо» з Кутаїсі та стрийську «Скалу» з якої перейшов в склад «Олександрії». Загалом в еліті українського футболу Бондренко провів 32 матчі, зокрема і в кваліфікації Ліги Європи.

Додамо, що в матчі проти «Десни» Бондаренко забив гол у ворота команди з Чернігова, який став другим в історії виступів гравця в Премєр-Лізі.