Ще 42 дитини з Кіровоградщини направлено на відпочинок до дитячих таборів

До «Артеку» (м.Київ) та «Молодої гвардії» (м.Одеса) направлено на відпочинок 42 дитини пільгових категорій, а саме: дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, та дітей з інвалідністю.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

В Українському дитячому центрі “Молода гвардія” (м. Одеса) з 7 до 27 травня 2019 року відпочиватимуть та оздоровлюватимуться 19 дітей з області: 1 дитина-сирота, 12 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 1 дитина учасника бойових дій, 1 дитина, зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, 4 талановитих та обдарованих дитини.

За матеріалами веб-сайту Департаменту соціального захисту населення ОДА в «Артеку» з 8 до 28 травня 2019 року оздоровлюватиметься 23 дитини з області, а в дитячому центрі “Молода гвардія” з 7 до 27 травня – 19 дітей.