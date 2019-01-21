Ще дві олександрійські житлові дев`ятиповерхівки прагнуть вийти у «вільне плавання»

Мешканці будинків по вул. 6-го Грудня, 91 та 6-го Грудня, 145 створили об`єднання співвласників багатоквартирних будинків під назвами «Грудневий 91» та «Каштан 145» відповідно, маючи за мету вийти з-під юрисдикції КП «Житлогосп», повідомляє «Голос Громади».

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму останньому засіданні розглянув клопотання жителів будинків і своїм рішенням запропонував міській раді передати ці будинки з балансу КП «Житлогосп» на баланс новостворених ОСББ на таких умовах: «Житлогоспу» слід повернути абонентам будинків наявні переплати коштів за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також стягнути з абонентів даних будинків заборгованості за згадані послуги на користь КП «Житлогосп».

Для довідки – грошова цінність згаданих будинків. Балансова вартість багатоповерхівки 6 Грудня, 91 загальною площею 15564,3 м2 становить 130 млн 38 тис.600 грн 62 коп., залишкова вартість 74 835 982, 87 грн.

Балансова вартість будинку 6 Грудня, 145 (загальна площа 6154,5 м2) – 36 123 581,74 грн, залишкова – 23 429 499,82 грн.

На сьогодні в Олександрії діють 42 ОСББ.