Ще на одній неосвітленій вулиці Олександрії провели освітлення

Вчора, 25 лютого, по вулиці Захисників України в Олександрії було проведено освітлення, починаючи від військової частини й до житлового сектору включно.

Повідомляє Голос Громади.

Дана ділянка вулиці є досить проблематичною, адже давно на ній не горіли ліхтарі й мешканці цього району боялися ходити в темну пору доби.

Неодноразово в цих місцях здійснювали напад та грабіж, відбирали гаманці й коштовності, про матусь, які гуляють вулицею з дітьми чи повертаються зі школи або садочка, й годі говорити.

Однак, проблема мешканців названої вулиці міста не осталась осторонь депутата Олександрійської міської ради Віталія Заріцького – голови фракції БПП «Солідарність».

З 2-ї спроби міський голова С. Цапюк відреагував на запит й вимогу депутата щодо необхідності негайно провести освітлення по вулиці Захисників України в Олександрії.

Довгоочікуване освітлення на проблемній ділянці олександрійської вулиці було нарешті проведено під пильним контролем та організацією процесу депутатом Віталієм Заріцьким.

