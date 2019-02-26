Ще на одній неосвітленій вулиці Олександрії провели освітлення

Вчора, 25 лютого, по вулиці Захисників України в Олександрії було проведено освітлення, починаючи від військової частини й до житлового сектору включно.
Повідомляє Голос Громади.
Дана ділянка вулиці є досить проблематичною, адже давно на ній не горіли ліхтарі й мешканці цього району боялися ходити в темну пору доби.
Неодноразово в цих місцях здійснювали напад та грабіж, відбирали гаманці й коштовності, про матусь, які гуляють вулицею з дітьми чи повертаються зі школи або садочка, й годі говорити.
Однак, проблема мешканців названої вулиці міста не осталась осторонь депутата Олександрійської міської ради Віталія Заріцького – голови фракції БПП «Солідарність».
З 2-ї спроби міський голова С. Цапюк відреагував на запит й вимогу депутата щодо необхідності негайно провести освітлення по вулиці Захисників України в Олександрії.
Довгоочікуване освітлення на проблемній ділянці олександрійської вулиці було нарешті проведено під пильним контролем та організацією процесу депутатом Віталієм Заріцьким.