Ще одна людина померла на Кіровоградщині від ускладнень цього захворювання

Стало відомо ще про одну жертву на Кіровоградщині, яка померла від захворювання на грип.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Епідемічна ситуація із ГРВІ на минулому ти відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 35,8 %).
Упродовж минулого тижня до мед закладів Кіровоградщини за допомогою з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% діти. Всього госпіталізованих – 266.
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За період епідсезону в області зареєстровано 74 випадків грипу. Стало відомо про ще один смертельний випадок від ускладнень грипу.
Помер житель Новоукраїнського району, який не був щеплений проти грипу.