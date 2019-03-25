Ще одна людина померла на Кіровоградщині від ускладнень цього захворювання

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Стало відомо ще про одну жертву на Кіровоградщині, яка померла від захворювання на грип.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Епідемічна ситуація із ГРВІ на минулому ти відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 35,8 %).

Упродовж минулого тижня до мед закладів Кіровоградщини за допомогою з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% діти. Всього госпіталізованих – 266.

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За період епідсезону в області зареєстровано 74 випадків грипу. Стало відомо про ще один смертельний випадок від ускладнень грипу.

Помер житель Новоукраїнського району, який не був щеплений проти грипу.

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