Ще одна людина померла на Кіровоградщині від ускладнень цього захворювання

Стало відомо ще про одну жертву на Кіровоградщині, яка померла від захворювання на грип.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Епідемічна ситуація із ГРВІ на минулому ти відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищує рівень епідемічного порогу (мінус 35,8 %).

Упродовж минулого тижня до мед закладів Кіровоградщини за допомогою з приводу ГРВІ звернулось 2977 хворих, з них 72,2% діти. Всього госпіталізованих – 266.

За період епідсезону в області зареєстровано 74 випадків грипу. Стало відомо про ще один смертельний випадок від ускладнень грипу.

Помер житель Новоукраїнського району, який не був щеплений проти грипу.