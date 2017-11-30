Ще одна пожежа трапилася в Олександрії

Вчора, 29 листопада, по вулиці 6-го Грудня сталася пожежа. В нежитловому приміщенні горіли віконні рами, вхідні двері та покрівля на площі 32 м2,. Про це повідомляє УДСНС в Кіровоградській області.

До гасіння пожежі залучались 13 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія. Наразі причини пожежі встановлюють фахівці. Загиблих та травмованих немає.