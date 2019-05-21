Ще однієї площі міста торкнулася рука КП «Благоустрій» м.Олександрії (ФОТОЗВІТ)

Нарешті дійшла черга до ще однієї площі Олександрії, яка так довго чекала на зміни.

На площі Покровській (раніше Кірова) розпочали роботи з благоустрою та укладання тротуарної плитки на пішохідних зонах навкруги площі, біля дитячих майданчиків та на самій площі.

Повідомляє Голос Громади.

Для проведення робіт з облаштування олександрійської площі завезли пісок, бетону суміш, мілкий щебінь, бруківку. Наразі розпочали насипати подушку під укладання плитки, планувати розмітки та встановлювати бордюри.

Нагадаємо, що нещодавно на цій площі відкрили новий дитячий майданчик у вигляді Корабля».