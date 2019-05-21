Ще однієї площі міста торкнулася рука КП «Благоустрій» м.Олександрії (ФОТОЗВІТ)

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Нарешті дійшла черга до ще однієї площі Олександрії, яка так довго чекала на зміни.

На площі Покровській (раніше Кірова) розпочали роботи з благоустрою та укладання тротуарної плитки на пішохідних зонах навкруги площі, біля дитячих майданчиків та на самій площі.

Повідомляє Голос Громади.

Для проведення робіт з облаштування олександрійської площі завезли пісок, бетону суміш, мілкий щебінь, бруківку. Наразі розпочали насипати подушку під укладання плитки, планувати розмітки та встановлювати бордюри.

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Нагадаємо, що нещодавно на цій площі відкрили новий дитячий майданчик у вигляді Корабля».  

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