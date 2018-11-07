Ще є час для оформлення житлової субсидії на 2018-2019 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» Уряд всім сім’ям, які не встигли оформити житлову субсидію гарантовано компенсує всі витрати на комунальні послуги незалежно від виду опалення. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

До того ж, якщо житлову субсидію на 2018-2019 рік вам уже призначено, то у жовтні її автоматично розрахують на зиму.

Якщо ви за якихось причин не встигли оформити допомогу від держави, то необхідно заповнити лише Заяву та Декларацію про доходи, а готові документи подати самостійно, надіслати рекомендованим листом чи відправити через Інтернет.

Після цього протягом кількох тижнів соціальна установа повідомить про рішення з приводу надання допомоги та її розміру.

Якщо вам безпідставно відмовляють, потрібно звертатися на урядову гарячу лінію за телефоном 15-45.