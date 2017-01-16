Як раніше повідомляв Голос Громади, 13 січня до Олександрійської РДА завітали творчі колективи зі щедрівками. Але на цьому програма щедрувальників не завершилася.

Зокрема хор «Хлібодар» з Нової Праги приїхав також і до Олександрійського індустріального технікуму, в Свято-Іллінську церкву в Головківку та на молочно-товарний комплекс «Петриківське молоко» в Новій Празі. А інший Новопразький колектив «Петриківські козаки» натомість завітав у відділ освіти Олександрійської РДА.

Та не лише новопразькими щедрувальниками знається район, з впевненістю можна сказати, що щедрували по всій Олександрійщині. У Войнівці щедрівки з побажаннями звучали і в домівках мешканців села, приміщенні місцевої амбулаторії та сільської ради.

Яскраві костюми, веселий перегук обрядових пісень, колядок, щедрівок, посівання, колоритність дієвих осіб ще раз по-доброму здивували та порадували розмаїттям талантів і жителів Добронадіївської громади, працівників сільської ради, місцевої школи, трудові колективи ХПП «Добронадіївське» та ТОВ «Оптімус Плюс», ряд торгівельних закладів села.