Що може сприяти підвищенню зарплат вчителям Олександрійщини

Міністерство освіти України затвердили умови для проходження вчителями сертифікації, яка буде впливати на суму заробітної плати педагогів.Одним з таким умов є знімання проведення своїх уроків на відео. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерство освіти України.
Умови для успішного проходження сертифікації вчитель повинен пройти:
- тести ЗНО;
- оцінювання рівня його викладання експертами.
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Саме для оцінювання рівня викладання педагог повинен знімати свої уроки на відео.
Головними умовами для проведення знімання та підготовки відеоматеріалу є:
- заняття або фрагментів уроків повинен бути загальною тривалістю від 15 до 30 хвилин;
- на відео учитель повинен буде максимально вдало продемонструвати свою педагогічну майстерність, а також розкрити вміння та здібності учнів;
- зробити опис заняття;
- отримання дозволу на проведення відеозапису від батьків учнів.
Вчителі, які виконають всі пункти вищезазначених умов та вдало пройдуть сертифікацію, отримають надбавку до зарплати в розмірі 20% від окладу.