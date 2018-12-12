Що може сприяти підвищенню зарплат вчителям Олександрійщини

Міністерство освіти України затвердили умови для проходження вчителями сертифікації, яка буде впливати на суму заробітної плати педагогів.Одним з таким умов є знімання проведення своїх уроків на відео. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерство освіти України.

Умови для успішного проходження сертифікації вчитель повинен пройти:

тести ЗНО;

оцінювання рівня його викладання експертами.

Саме для оцінювання рівня викладання педагог повинен знімати свої уроки на відео.

Головними умовами для проведення знімання та підготовки відеоматеріалу є:

заняття або фрагментів уроків повинен бути загальною тривалістю від 15 до 30 хвилин;

на відео учитель повинен буде максимально вдало продемонструвати свою педагогічну майстерність, а також розкрити вміння та здібності учнів;

зробити опис заняття;

отримання дозволу на проведення відеозапису від батьків учнів.

Вчителі, які виконають всі пункти вищезазначених умов та вдало пройдуть сертифікацію, отримають надбавку до зарплати в розмірі 20% від окладу.