Що напрацювала олександрійська поліція протягом тижня (хроніка)

Минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 355 звернень від громадян про кримінальні правопорушення та інші події. З них 67 повідомлень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голосу Громади» розповів начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський.

Як було зазначено, у зареєстрованих кримінальних правопорушеннях переважають крадіжки, частка яких складає 46,3 відсотка. Зокрема 3 червня близько 21-ї години до Олександрійського відділу поліції звернувся 56-річний мешканець міста з приводу того, що за чотири доби до цього, у вечірній час (десь між 19-ю і 22-ю годинами) з території автостоянки, розташованої в одному з мікрорайонів міста, у нього викрали велосипед «Мінськ».

У ході проведених слідчо-розшукових заходів працівники поліції викрили злодія: ним виявився 31-річний, раніше судимий житель міста. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України(«Крадіжка»). Слідчі дії ще тривають.

А інший зловмисник просто взяв і силоміць відібрав наплічну сумку у 8-річного хлопчика, до того ж зробив це посеред дня поблизу однієї з міських шкіл. Скривджена дитина поскаржилася батькові, а той вже за кілька хвилин по тому повідомив поліцію, адже у сумці хлопця був мобільний телефон Samsung Galaxy A5.

Під час відпрацювання міста поліція встановила особу зухвалого грабіжника – 31-річного жителя міста, який також раніше мав проблеми з законом, тобто був засуджений за кримінальний злочин. Проти нього відкрито провадження за ч.1 ст.185 ККУ. На даний час проводиться слідство та перевіряється можлива причетність злочинця до інших раніше скоєних правопорушень.

Як повідомили в Олександрійському міськвідділі поліції, 7 червня його працівниками було проведено оперативно-профілактичне відпрацювання міста. Під час його заходів здійснювались охорона публічного порядку, перевірка дотримання дозвільної системи, виявлення та попередження випадків продажу дітям алкогольних та тютюнових виробів; осіб, які доводять дітей до стану алкогольного сп`яніння, а також батьків, котрі не виконують належним чином свої батьківські обов`язки. У ході відпрацювання перевірялися режим роботи розважальних закладів, погоджений з рішенням виконкому Олександрійської міськради, дотримання виконання обмежень особами, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та особами, що перебувають під адміністративним наглядом. Також встановлювалося місцезнаходження осіб, які розшукуються відділом поліції за скоєння злочинів.

Так, під час проведених заходів перевірено 5 магазинів на предмет продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За результатами перевірок складено а адміністративні протоколи та виявлено порушення режиму роботи у трьох розважальних закладах, а також складено 29 протоколів за інші порушення адміністративного законодавства.

А всього за минулий тиждень Олександрійським відділом поліції за порушення антиалкогольного законодавства притягнуто до відповідальності 28 осіб, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб – 2 особи, за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп`яніння – 8 осіб. Всього протягом зазначеного періоду було складено 132 протоколи, з яких 75 – за порушення Правил дорожнього руху.

Як зазначає міська поліція, реагування на повідомлення громадян здійснювали 2 наряди групи реагування патрульної поліції та 2 слідчо-оперативні групи. Середній час реагування для нарядів ГРПП становив 5 хв. 45 сек., для нарядів СОГ – 4 хвилини 3 секунди.