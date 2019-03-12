Що показує статистика: чи зростає кількість хворих на ГРИП та ГРВІ серед мешканців Кіровоградщини

Упродовж минулого тижня показник захворюваності із ГРВІ не перевищував епідпорогу й знаходився на відмітці мінус 36,6 %.

Загалом за допомогою до медиків з приводу ГРВІ звернулось 2939 мешканців області (це на 825 осіб менше в порівнянні з попередніми показниками кінця лютого й початку березня поточного року), з яких 66,1 % складають діти. Було госпіталізовано – 218 громадян.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

З початку епідемічного сезону на Кіровоградщині зареєстровано 62 випадки грипу, із них 4 летальні.