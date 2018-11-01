Що показує статистика реєстрації шлюбів Олександрії у цьому році в рамках проекту «Шлюб за добу»

Від 29 липня 2016 року пари можуть зареєструвати шлюб у рамках пілотного проекту «Шлюб за добу». Завдяки йому закохані пари можуть не чекати місяць з дня подачі заяви на реєстрацію шлюбу, а отримати статус подружжя на протязі однієї доби. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Даний проект був підтриманий Урядом України та продовжує мати попит не тільки серед молодих пар, а і пар в зрілому віці.

Так, за 9 місяців поточного року в Олександрії зареєстровано 384 шлюби, з яких 135 пар були зареєстровані за 24 години.

Цікавий факт. Жодна пара, яка зареєструвала шлюб за добу не розлучилася.