Ремонт шляхопроводу в Олександрії на державній дорозі М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине наразі триває. Вже розпочаті роботи з гідроізоляції поверхні мосту.

Про це повідомили в прес-службі автомобільних доріг в Кіровоградськй області, вчора, 31 жовтня.

На сьогодні повністю замінені балки та прогонові будови. Влаштовані гідроізоляційні шви між монолітними плитами, армований шар залили цементобетоном, коли він висох провели піскоструменеву обробку для кращого щеплення полотна з гідроізоляційним матеріалом. Зазначається, що рулонна гідроізоляція, котра використовується наразі в роботі, зручна і стійка до температур, з нею однаково зручно працювати і при високих температурах і при низьких. До того ж, вона має високий рівень агдезії, що забезпечить водостійкість, міцність, довговічність.