Щодня працює «гаряча лінія » управління соціального захисту населення Олександрійщини

В управлінні соціального захисту населення Олександрійської районної державної адміністрації щодня працює телефон «гарячої лінії».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Звертайтесь з 8:00 до 17:15 години за номером телефону 7-11-73.

Щочетверга з 14:00 до 16:00 працюватиме «гаряча лінія» за участю керівництва управління:

06 червня та 20 червня 2019 року – начальник управління – ТАБАЧКОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА (за номером 7-40-57);

13 червня та 27 червня 2019 року – заступник начальника управління – ШЕЛЕСЬКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (за номером 7-21-26).