Шкільна та дошкільна освіта Кіровоградщини одна з кращих в Україні

Щороку освітня галузь Кіровоградщини вдосконалюється та показує позитивну динаміку розвитку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Впродовж останніх 3-х років область з сьомого місця перемістилася на четверте з 25 територій після Харківської області, м. Києва та Черкаської області.

Серед змін, що підвищили рейтинг Кіровоградщини: підключення закладів загальної середньої освіти до Інтернету, підвезення дітей до місць навчання, високий показник охоплення дітей позашкільною освітою, розвиток дошкільної освіти та створення робочих місць. А також, розвантаження груп у більшості переповнених дітьми дошкільних закладах, зменшення до них черг, будівництво та відновлення закладів дошкільної освіти. Крім цього, збільшується кількість охочих продовжувати навчання у Вишах після закінчення шкіл, створення опорних шкіл, придбання нових засобів навчання, відкриття інноваційних сучасних навчально-тренінгових класів для навчання вчителів тощо.

Освітяни області не зупиняються на досягнутому. Заклади освіти та органи управління освітою працюють над розробкою планів розвитку на 2019/2020 навчальний рік.