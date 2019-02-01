Школи Кіровоградщини отримають від держави нове обладнання та необхідний витратний матеріал

Коштом залишків освітньої субвенції з обласного бюджету за 2018 рік навчально-освітні заклади Кіровоградщини протягом поточного року забезпечать сучасними меблями, необхідним інвентарем та забезпечать належними умовами перебування у приміщеннях закладів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Станом на 1 сiчня 2019 року залишки коштiв освiтньої субвенцiї складають12 мiльйонiв гривень.

Відповідно до суми залишки розподiлено наступним чином: