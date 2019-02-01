Школи Кіровоградщини отримають від держави нове обладнання та необхідний витратний матеріал

Коштом залишків освітньої субвенції з обласного бюджету за 2018 рік навчально-освітні заклади Кіровоградщини протягом поточного року забезпечать сучасними меблями, необхідним інвентарем та забезпечать належними умовами перебування у приміщеннях закладів.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.
Станом на 1 сiчня 2019 року залишки коштiв освiтньої субвенцiї складають12 мiльйонiв гривень.
Відповідно до суми залишки розподiлено наступним чином:
- на закупiвлю україномовних дидактичних матерiалiв для закладiв загальної середньої освiти з навчанням мовами нацiональних меншин – 321 тисяча гривень;
- оснащення закладiв загальної середньої освiти засобами навчання та обладнанням для кабiнетiв природничо-математичних предметiв – 4 мiльйони 228 тисяч гривень;
- забезпечення належних санiтарно-гiгiєнiчних умов у примiщеннях закладiв загальної середньої освiти – 7 мiльйонiв 469 тисяч гривень.