Школи Олександрійського району боряться з рекордними морозами

Зранку, 31 січня в Олександрії та Олександрійському районі стовпчики термометрів показали рекордно низьку для цієї зими температуру -24°С.

В зв’язку з цим, деякі школи району були змушені працювати в зміненому режимі.

“Учні Цукрозаводського НВК навчаються сьогодні за скороченим графіком, а учні Червонокам’янської та Ізмайлівської ЗОШ пішли на вимушені канікули. Загалом всі навчальні заклади району забезпечені вугіллям на 100%. Температура в усіх школах, які сьогодні працюють, тримається в рамках норми”, – повідомила кореспондентам Голосу Громади керівник районного відділу освіти Олена Полтавець.

Проте синоптики повідомляють, що такий низький температурний режим протримається не довго і вже завтра потеплішає до –17°С … –18°С.