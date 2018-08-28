Школи Олександрійського району отримають нові стільці і парти

Сьогодні, 28 серпня, відбувся тендер на придбання шкільних меблів для навчальних закладів Олександрійського району. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Найнижчу вартість, з 7 учасників тендеру, запропонував фізична особа-підприємець Печений Володимир Борисович, який поставить 383 комплекти меблів зі стільців та одномісних парт для шкіл Олександрійщини за 413 тис. грн.

Зазначимо, що це на 161 тис. грн менше ніж очікувана вартість, яка становила 574 тис. грн.

Наразі триває процедура прекваліфікації переможця.

Шкільні меблі мають бути поставлені до навчальних закладів до 30 листопада 2018 року.

Нагадаємо, що це не перша спроба придбати меблі для навчальних закладів Олександрійського району. Так, на 8 серпня, був призначений аукціон на придбання стільців та одномісних парт для шкіл Олександрійщини, але торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Додамо, що через аналогічну причину не відбулися два попередні тендери на поставку столів – в липні та червні не відбулись через вищевказану причину, тому освітянам району, 20 липня, довелося оголошувати третій тендер, кінцевий строк подання пропозицій в якому завершився 8 серпня. Проте, знову не виявилось охочих поставити до шкіл Олександрійського району парти. Схожа ситуація в освітян району і зі стільцями для шкіл – перший тендер не відбувся через відсутність пропозицій, а другий, з кінцевим терміном подання пропозицій 8 серпня, оголосили 21 липня. Але знову ж таки аукціон не відбувся через відсутність заявок на участь.