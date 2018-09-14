Школярі м. Олександрії безкоштовно побувають на футбольному матчі «Олександрія» – «Шахтар»

Не так давно Голос Громади повідомляв, що ФК «Олександрія» оголосив відео-конкурс «Усім класом на футбол!». В даному конкурсі взяли участь учні таких шкіл: Олександрійська гімназія імені Тараса Шевченка – 7-Б клас, Ліцей інформаційних технологій – 5-Б клас і 7-А клас, Користівська школа і школа №6,

Повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Дивлячись на те, що кожна праця вихованців шкіл була оригінальною, пізнавальною, корисною, захоплюючою, в клубі дійшли висновку оголосити переможцями всіх учасників конкурсу. В якості нагороди учні отримають квитки на матч «Олександрія» – «Шахтар».