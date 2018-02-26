Школярі Олександрійщини дізнавались, яких спеціалістів чекають на підприємствах області

Відвідування центру зайнятості та участь у профорієнтаційних заходах – вже звичне явище для старшокласників Олександрійщини. Тож нещодавно відбувся День відкритих дверей центру зайнятості для учнів Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів та Улянівської загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Розпочалася зустріч з екскурсії просторовими зонами центру зайнятості: у секторі самостійного пошуку роботи діти ознайомилися з наявними вакансіями, а в профінформаційному– детальніше ознайомилися з навчальними закладами нашого регіону та описами професій, які їх зацікавили.

Підчас профорієнтаційного уроку старшокласники дізналися, як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії; що треба пам’ятати, обираючи професію; яких спеціалістів чекають на підприємствах міста. За допомогою барометра професій школярі визначили, які професії є популярними сьогодні, а які не є актуальними на місцевому ринку праці.

До участі у заході були запрошені постійні соціальні партнери – фахівці Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського, які провели книжковий клондайк «Бестселер, дайджест, комікс – що краще?». Під час бесіди бібліотекарі також познайомили учнів з різними видами книг і дали рекомендації, які краще використовувати під час підготовки до уроків.

У свою чергу директор Олександрійського професійного ліцею Костянтин Мужиков продемонстрував цікаву презентацію про навчальний заклад та зосередив увагу школярів на тому, що зараз робітничі професії користуються попитом на ринку праці не тільки нашого регіону, а й усієї Україні.

Також у заході, в якості представника свого навчального закладу, узяв участь студент 3-го курсу Олександрійського коледжу культури та мистецтв Богдан Денисенко, який розповів старшокласникам про особливості коледжу, спеціальності, за якими можна здобути освіту та про веселе дозвілля студентів.

Протягом перебування у міськрайонному центрі зайнятості старшокласники мали змогу одержати індивідуальну професійну консультацію із застосуванням профдіагностичних методик, зокрема, тестування. Від фахівців з профорієнтації школярі отримали цінні поради та рекомендації, які можуть значно допомогти в процесі вибору напрямку подальшої професійної діяльності.

За словами вчителів, такі форми роботи дозволяють краще підготувати учнів до усвідомленого вибору подальшої професійної долі тадопомогають стати затребуваними на ринку праці спеціалістами.