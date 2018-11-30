Школярі Олександрійщини на власні очі побачили як виготовляється цукор

У рамках обласного Місячника профорієнтації молоді «Твоя кар’єра починається сьогодні» та з метою ознайомлення з підприємствами та актуальними професіями нашого регіону для учнівської молоді Войнівської школи І-ІІІ ступенів Приютівської об’єднаної територіальної громади було організовано професіографічну екскурсію до одного з кращих цукрових заводів України ТОВ «Олександрійський цукровий завод».

На території заводу учнів радо зустріли його працівники, якіпрезентували гостям підприємство, розповіли про історію його створення, результати роботи та перспективи розвитку.

Школярі на власні очі побачили технологічний процес виробництва цукру: очищення буряків від домішок; одержання бурякової стружки; одержання, очищення та випарювання дифузійного соку; очищення і уварювання сиропу; одержання утфелю (кристалізація); центрифугування і пробілювання; сушіння цукру-піску; пакування. Також учні ознайомилися із видами робіт, що виконуються на підприємстві, дізналися про застосування сучасного обладнання й новітніх технологій виробництва, переробки продукції та ін.

Наприкінці заходу учнів пригостили щойно виготовленим білосніжним цукром, який смакував по-особливому.

Це була дуже цікава, насичена і водночас пізнавальна екскурсія, адже діти мали можливість безпосередньо ознайомитись з трудовою діяльністю в реальних умовах, отримати інформацію із першоджерел, поспілкувавшись із представниками певних професій, майстрами виробництва тощо.