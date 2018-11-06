Школярі Олександрійщини «ворожили» на майбутню професію

Днями у рамках акції для мешканців об’єднаних територіальних громад «Співпраця, яка гарантує успіх» спільно з працівниками Олександрійської районної центральної бібліотеки імені Д. І. Чижевського було проведено ряд заходів для школярів Цукрозаводського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді». Метою проведених заходів було визначено активізацію співпраці з ОТГ, інформування мешканців громад щодо послуг та можливостей служби зайнятості, сприяння свідомому вибору молодими людьми майбутньої професії.

Під час зустрічі провідний фахівець з професійної орієнтації Олена Клочко надала школярам 8-9 класів поради щодо вибору професії. Зокрема учні розглянули формулу «хочу» – «можу» – «треба»; ознайомились з можливостями професійного навчання та перспективами працевлаштування за актуальними професіями. Також О. Клочко зауважила, що для усвідомленого вибору професії необхідно зрозуміти, який вид професійної діяльності більше підходить; адекватно оцінити власні здібності, інтереси та можливості. Саме тому школярам було запропоновано скористатися послугами «Веб-базової платформи для онлайн профорієнтаційного тестування «МОЯ ПРОФЕСІЯ: консультаційна мережа» та безкоштовно продіагностувати власні схильності, здібності та краще зрозуміти свої професійні інтереси та розробити стратегію кар’єрного зростання.

Фахівці районної бібліотеки Олена Губа та Наталія Кізілова для учнів 5-7 класів було проведено турнір ерудитів «Від ієрогліфів до літер». Відповідаючи на питання школярі проявили неабияку кмітливість, інтелектуальні здібності та азарт.

Наприкінці заняття школярі мали можливість «поворожити» на майбутню професію і дуже раділи, коли обирали ту, яка їм і справді до вподоби.