Школярі Олександрійської школи-інтернат відвідали тренінгові заняття, присвячені сприянню здоровому способу життя

Нещодавно фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, за ініціативи Олександрійського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, було проведено спільний захід для учнів Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, що знаходиться у смт Пантаївка.

У рамках виїзної акції було проведено профорієнтаційний урок, на якому фахівець з профорієнтації Олександрійського центру зайнятості Олена Клочко надала поради щодо правильного вибору професії. Школярі цікавилися навчальними закладами Олександрійщини, зокрема тим, де можна навчатися, які умови навчання, як і де працевлаштуватися після навчання. Психолог центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вадим Нємов надав учням 5 класів цікаву інформацію про нові професії та провів тренінгове заняття «Захисти себе від СНІДу», а його колега психолог Анна Халілова провела з учнями 6-7 класів бесіду на тему «Твоє життя – твій вибір».

До проведення цього заходу також було залучено інспектора Олександрійського МРВ з питань пробації Єлизавету Ніколаєву, яка провела бесіду для учнів кадетського класу та розповіла про кримінальну відповідальність неповнолітніх. У свою чергу запрошена до участі у заході лікар акушер-гінеколог Олександрійської міської лікарні Тетяна Чопенко провела з учнями 8-10 класів бесіду «Збережи своє здоров’я», що стосується статевого виховання та розповіла про правила гігієни для підлітків.

Учні школи-інтернат брали активну участь у профорієнтаційних іграх та тренінгових заняттях, які сприяють підвищенню інтересу до різних професій та допомагають пізнати нове, а вчителі висловили свою вдячність за те, що зустрічі з спеціалістами соціальних установ приносять користь, готуючи їх до майбутнього самостійного життя.