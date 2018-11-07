Школярі Приютівської ОТГ вчилися протидіяти «булінгу»

Днями, в Приютівській громаді у приміщені бібліотеки-філії для учнів Цукрозаводського навчально-виховного комплексу була організована бесіда-тренінг «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Останніми роками таке поняття, як булінг достатньо поширене в стінах навчальних закладів. Нездорові стосунки, цькування, регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної та душевної шкоди – це все ознаки булінгу.

Під час зустрічі заступник Приютівського селищного голови Ірина Чемерис, священик Василь з храму Георгія Побідоносця, член молодіжної ради Катерина Бацман та завідуюча Приютівської бібліотеки-філії Наталя Солдатенко розповіли учням про булінг, його прикмети, навчали профілактиці та протидії цьому соціальному явищу.

До ознайомчого процесу школярі були залучені виконанням інформативно-виховних завдань та тестів.