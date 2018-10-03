Школярі та студенти з Олександрійщини можуть взяти участь в конкурсі

Міністерство юстиції України оголосило Всеукраїнський конкурс творчих робіт «Портрет виконавця очима сучасної молоді», в якому можуть взяти участь усі охочі школярі та студенти Олександрійщини.

На Кіровоградщині конкурс стартував першого жовтня, та на обласному рівні триватиме до першого листопада. А вже з першого грудня в Міністерстві юстиції визначаються з «найкращими» серед переможців обласних етапів конкурсу.

Для участі школярі можуть надати свої творчі доробки у форматі віршів, малюнків та ессе, а студенти у формі відеороликів, презентацій, буклетів, брошур та віршів.

Автори найкращих робіт будуть опубліковані в журналі «Бюлетень. Міністерства юстиції України», на офіційному сайті Міністерства юстиції України та сайтах Головних територіальних управлінь юстиції, а також нагороджені дипломами за кращі творчі роботи на урочистій церемонії в Міністерстві юстиції України.

Свої роботи, для участі в конкурсі, школярі та студенти можуть надіслати до Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області.