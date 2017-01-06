Як раніше повідомляв Голос Громади, 3 січня 2017 року для учнів Олександрії та Олександрійського району відкрився зимовий табір “Патріот”, куди завітало 20 учнів 8-9 класів Косівської ЗШ І-ІІІ ст., Бутівського НВК, Федірківського НВК (Світловодський район) та олександрійських міських шкіл: школи-гімназії ім. Шевченка та загальноосвітньої школи № 10.

На закриття ж зимового табору сьогодні, 6 січня 2017 року до його учасників приїхали і поважні гості: комерційний директор ТОВ “УкрАгроКом” Павло Фесюк, який і був ініціатором відкриття табору “Патріот”, заступник керівника Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, голова Олександрійської РДА Богдан Куруп та голова Олександрійської обласної ради Ольга Коріненко, а також голови сільських та селищних рад Олександрійського району.

Під час урочистого концерту діти підготувли для всіх присутніх святковий концерт. Крім цього, учасники табору подарували поважним гостям вишиті сувеніри та новорічні чобітки. Команда переможців конкурсів та квестів табору “Патріот” отримала кубок, а всі учасники – солодкі подарунки, шарфи та чашки з логотипом табору. Також кожна команда підготувала презентацію, під час якої розповіла про свою маленьку батьківщину, про звичаї того краю, звідки діти приїхали до Косівки. Дівчата та хлопці співали українських пісень про рідний край, а на завершення з нагоди Святвечору показали вертеп.

Захід пройшов за ініціативи депутата обласної ради, комерційного директора ТОВ «УкрАгроКом» Павла Фесюка та за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, генерального директора ТОВ “Колос” Олександра Замкового та депутата районної ради Любові Замкової.