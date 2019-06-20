Школярі з Олександрійщини «приміряли» професію пожежного-рятувальника

Прийшло літо. Позаду підручники, домашні завдання, хвилювання, контрольні роботи, іспити… Розпочали свою роботу пришкільні оздоровчі табори.

Та немає канікул у профорієнтаційній роботі з учнями. Нетільки старшокласники, яким ось-ось настане час вирішувати, ким стати, а й учні початкової та середньої шкільної ланки долучаються до світу професій.

Так, для учнів молодших класів, що відпочивають у пришкільному оздоровчому таборі Улянівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів, у рамках щорічної акції «Профорієнтаційне літо», фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості проведено професіографічну екскурсію до 11-ї Державної пожежно-рятувальної частиниУправління ДСНС України у Кіровоградській області.

За словами школярів, ще до початку екскурсії діти розуміли, що діяльність пожежного-рятувальника – складна і небезпечна робота, яка потребує багато знань з різноманітних сфер життєдіяльності. Але, звичайно ж, дітлахам хотілося побільше дізнатися про найбільш цікаві пригоди та випадки від самих вогнеборців, про особливості цієї професії.

Учням молодших класів надзвичайно кортіло зблизька роздивитися обладнання пожежної машини та різноманітні пристрої, призначені для локалізації та ліквідації пожеж (пожежні рукави, трапи, автодрабини, газорізальні апарати тощо). Школярі мали змогу посидіти в кабіні пожежної машини.

Затамувавши подих, учні слухали розповіді командира відділення Сергія Глінкіна про їх трудові будні, про екстремальні ситуації, в яких їм доводилося діяти рішуче і швидко приймати рішення, від яких часто залежало життя і здоров’я людей, проскладніситуації, у яких пожежники рятувалилюдей, споруди, ліси, сільськогосподарські угіддя і т.п.

Під час екскурсії школярі приміряли костюм пожежного-рятувальника, що давало змогу, хоча б частково, відчути героїчну професію вогнеборця, розпитували про ті чи інші її особливості, дізнавалися, у яких навчальних закладах можна її здобути, цікавилися умовами праці та перспективами працевлаштування.

Емоції переповнювали школярів. Цілком можливо, що хтось ізучнів, які цього дня побували на екскурсії, в майбутньому поповнить лави тих, хто сміливо відповідає викликам вогню чи інших небезпечних стихій, безстрашно рятує людей та матеріальні цінності.