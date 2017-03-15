Минулими вихідними, 11-12 березня 2017 року в Києві відбувся масштабний фестиваль “ROBOfirst – більше ніж роботи!”, участь в якому взяли і учні Новопразького НВК, інформує прес-служба Олександрійської РДА.

Так, більше 1000 дітей з усієї України демонстрували своїх роботів, LEGO-моделі та інноваційні ідеї-стартапи на тему “Пліч-о-пліч з тваринами”. Упродовж останніх 6 місяців учасники команд досліджували взаємодію людей і тварин, дізнавались, яким чином ми впливаємо одне на одного, і як можна покращити нашу взаємодію.

Команда Новопразького навчально-вихового комплексу “Сузір’я” стала переможницею у номінації “Інноваційний проект”, що був представлений у рамках всеукраїнського фестивалю FIRST LEGO League. Учасники команди (Марченко Назар, Скрипник Анастасія, Швидкой Валерій, Наумов Іван, Гузеря Ярослав, Руда Дарія, Бурега Олександр, Куляк Максим, Шульженко Герман / тренери Мітленко Л.О., Борщ С.В.) представили проект, основним завданням якого було дослідження проблеми надання ветеринарної допомоги на селі. Учні детально вивчили питання, ознайомились з будовою та травною системою великої рогатої худоби, відвідали молочно-товарний комплекс “Петриківське молоко”, що розташований в Новій Празі, та на основі отриманих даних створили роботизовані пристрої для лікування та хірургічних операцій, які дозволять рятувати тварин. Учні провели необхідні розрахунки та обґрунтували економічну доцільність використання запропонованого обладнання.

Яскравий виступ команди відмітили члени журі, організатори та учасники фестивалю. Учні були нагороджені грамотами, медалями, наборами Lego та спеціальним кубком.