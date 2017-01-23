Як раніше повідомляв Голос Громади, 20-22 січня на базi Льотної академiї Нацiонального авiацiйного унiверситету вiдбувся всесвiтнiй конкурс з програмування ком’ютерних iгор «Global Game Jam». Цьогорiч вiн об’єднав програмiстiв з 101 країни свiту. Про це повідомляє сайт Рідний край.

Цього року тема хакатону «Хвилi». Кожен з учасникiв мав своє бачення щодо реалiзацiї проекту. Пiд час презентацiї можна було побачити найрiзноманiтнiшi iгри вiд вiртуальної та доповненої реальностi до настiльних iгор з елементами програмування.

В результатi учасники утворили 31 команду та створили 31 гру. Приємно, що серед команд, якi приїхали з рiзних областей України було представлено 4 дитячих команди, якi були вiдзначенi членами журi та партнерами проекту й отримали спецiальнi призи.

Особливу увагу придiлили командi учнiв Новопразького НВК Олександрiйського району. Дiти створили музичну гру з використанням конструктора LEGO Education i продемонстрували цiлий оркестр роботiв. Саме ця команда отримала i приз глядацьких симпатiй. Також цiкавою для глядачiв виявилась гра, представлена учасниками громадської органiзацiї “СТЕМ-Альянс 4.0”, якi використали для її створення найсучаснiшi розробки технiки, зокрема, керовану сонячну батарею, квадракоптер та iншi пристрої, елементи яких були вiдповiдно запрограмованi. Цей проект був вiдзначений грамотою наукового керiвника Iнституту проблем штучного iнтелекту МОН України Анатолiя Шевченка, спецiальним призом вiд ПАТ НВП “Радiй” та окремим призом журi.

Переможцем хакатону стала команда з Харкова за створення гри “Rock&Wave”. Завдяки пiдтримцi партнерiв, українському оргкомiтету вдалося нагородити команди, що посiли першi 7 мiсць цiнними призами: квитками на закритi IТ-конференцiї, вартiсть яких становить вiд 300 до 1200$, планшетами та комплектами Raspberry, крiм того деякi члени журi нагородили учасникiв у власних номiнацiях. Також кращим з розроблених проектiв надаватиметься пiдтримка iнкубатору стартапiв кластеру “IТ-Альянс 4.0”.

Роботу учасникiв в українськiй локацiї оцiнювало мiжнародне журi, що складалося з представникiв США, Польщi, Швецiї та України.