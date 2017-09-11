Школярів запрошують переглянути профорієнтаційні відеоролики

Державною службою зайнятості створено анімаційні відеоролики профорієнтаційного спрямування, які мають на меті спонукати учнів випускних класів до визначення своєї майбутньої професії.

Коротенькі серії розповідають про вимоги та характеристики професії, потенційні місця роботи та необхідні якості людини.

Про це повідомили у Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Відео сюжети містять інформацію про такі професії: інженер, архітектор, ресторатор, лікар, програміст, залізничник, автомеханік, робототехнік, швачка, вчитель, агроном, ветеринар, будівельник, соціальний працівник, мебляр, аналітик, біотехнолог, фермер, соціолог, газозварник.

Ознайомитись з анімаційними відеороликами можна за посиланням: https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4MP48cY_nP2yFp0-Y7SP8BHUEMgdifu