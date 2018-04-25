З 19 по 24 квітня в Києві відбувся третій етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, в якому учать взяла і представниця Олександрійщини Дар’я Гейко.

Учениця Новопразького НВК представила свою науково-дослідницьку роботу на тему «Засоби вираження локативності у романі «Карби і скарби» Мирослава Дочинця» та за результатами захисту здобула 3 місце.

Зазначимо, що значних зусиль до підготовки школярки до участі в престижному конкурсі доклали Галина Пишна, учитель української мови та літератури Новопразького навчально-виховного комплексу, а також науковий керівник Дарії Ганна Волчанська, кандидата філологічних наук, доцент кафедри української мови ЦДПУ ім. В.Винниченка.

Довідково: Мирослав Іванович український письменник і журналіст, автор багатьох книг та лауреат Міжнародної літературної премії «Карпатська корона». Нагороджений відзнакою «Золотий письменник України.