Школярка з Олександрії стала переможницею Міжнародного конкурсу наукових і творчих робіт

Учора, 5 березня, в Міністерстві освіти і науки України нагородили 23 переможців конкурсу наукових і творчих робіт ім. Володимира Маняка та Лідії Коваленко, присвяченого роковинам Голодомору.

Загалом на конкурс надійшло близько 1350 робіт від школярів, вчителів, методистів, наукових співробітників музеїв та аспірантів з усієї України. Про це повідомляє сайт Міністерства освіти України.

Оцінювали проекти учасників 20 членів фахового журі, у підсумку якого переможцем серед учнів та студентів стала школярка з Олександрії – Віолетта Кумпан, котра навчається в гімназії ім. Т.Г. Шевченка.

“Для того, щоб молодь розуміла цінність історії, ми разом з партнерами проводимо такі конкурси. Так ми хочемо донести до учасників, як важливо будувати історію без маніпуляцій і викривлень. Адже факти і докази становлять базу історичних досліджень. Важливо звернути увагу й на те, як працювали учасники. Для участі у конкурсі школярі створювали спільні проекти або об’єднувалися у команди з вчителями. Це та сама методика партнерства, до якої прагне Нова українська школа”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.