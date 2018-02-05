Шокуючі подробиці свого вчинку розповіла олександрійка, яка поклала власних новонароджених дітей до морозильної камери

Сьогодні, 5 лютого, вся Україна обговорювала шокуючі подробиці трагедії, що сталася в Олександрії наприкінці грудня минулого року, коли в одній з квартир п’ятиповерхівки поліція знайшла в морозильній камері тіла новонароджених малят.

Дізнатися причини загибелі малюків до студії телеканалу “Україна” в ток-шоу “Говорить Україна” були запрошені горе-батьки, сусіди та знайомі подружжя, які розповіли свої версії трагедії.

“У морозилці двоє мертвих немовлят пролежали рік” – так починається сюжет не фільму жахів, а жорстокої і, нажаль, цілком реальної історії, що трапилася в звичайній олександрійській сім’ї.

На початку програми в студію вийшла подруга головної героїні програми, яка розповіла, що жінка (її подруга) дуже боялася свого чоловіка, адже той постійно психологічно тиснув на неї та погрожував вигнати її на вулицю з дітьми, якщо жінка народить ще хоча б одну дитину. Подруга повідомила, що жінка стверджує, що діти народилися мертвими. На її питання, навіщо та зберігала малюків в холодильнику, жінка розповіла, що вона хотіла поховати своїх дітей як це зазвичай буває. Проте в ритуальній фірмі задля виготовлення поховальної труни для малят необхідні відповідні документи, яких жінка не мала, адже народжувала вдома.

Після подруги до студії вийшла сусідка, котра була присутньою при обшуку в квартирі, де знайшли мертвих малят. Жінка розповіла, що в кімнаті, де проживав чоловік поліцейські знайшли швейну машинку та ковдру в плямах крові, що зразу ж викликало ряд питань. Після огляду кімнати чоловіка, присутні поліцейські та поняті пройшли до кухні, де дістали з морозильної камери холодильника два пакети, в яких і були тіла новонароджених. Жінка, також як і подруга перед цим, розповіла, що у подружжя були дійсно досить складні стосунки. Чоловік не любив дружину, постійно погрожував вигнати її. Крім цього жінка зазначила, що не останню роль в цих стосунках зіграла матір чоловіка, яка також недолюблювала невістку.

Окрім подруги та сусідки, в таємній кімнаті студії перебувала дальня родичка подружжя, яка підтвердила слова обох жінок, що у подружжя були досить складні стосунки, що могло й вплинути на ситуацію, що сталася.

У ході обговорення стало відомо, що матір “заморожених” дітей мала фінансові проблеми, через що втратила власну квартиру і змушена була жити в квартирі свого чоловіка та терпіти його не завжди адекватну поведінку. Тому піти від нього вона просто не мала куди.

Після нетривалих обговорень, до студії вийшла матір, яка розповіла, що малюк народився обвитим пуповиною та не плакав, тому жінка вирішила, що дівчинка (а саме дівчинка народилася) була мертвою. Новоспечена матір схопила сміттєвий пакет та завернула маля в нього і поклала до морозильної камери. Пояснити чому вона не викликала швидку, а поклала дитину в холодильник, жінка не змогла. Лише повторювала, що їй було дуже погано. Дивно те, що поруч у кімнаті були двоє старших дітей, які навіть не чули, що їх матір народжує. Обидві останні вагітності жінка не перебувала на обліку у лікаря.

Подію також прокоментував начальник Олександрійського відділу поліції головного управління Національної поліції Кіровоградської області Сергій Котига, який повідомив, що аби жінка не звернулася до лікарні з ускладненнями після пологів, ймовірно, історія мала б продовження.

Найбільш бурхливої реакції у присутніх в студії викликала поведінка чоловіка, який все спростовував і намагався довести, що не помічав, що його дружина вагітна. Чоловік вів себе досить відсторонено, намагаючись всю провину за те, що сталося, перекласти на свою дружину. На конкретне питання ведучого, чи погрожував він дружині вигнати її з дому, а дітей забрати, чоловік все заперечував, проявляючи агресію по відношенню до дружини, ведучого та експертів, присутніх в студії.

Проте найстрашнішим стало висловлювання експерта, який проводив тест жінці на детекторі брехні, повідомивши, що матір особливо не перевіряла, чи дітки народилися живими, чи мертвими, адже жінка перебувала в стані постійного стресу та боязні перед чоловіком, а також – через свої дитячі страхи. Адже в дитинстві, жінка пережила трагедію, схожу із ситуацією, що наразі трапилася вже з нею в дорослому житті. Жінка розповіла, що коли їй було 6 років, в неї померла матір, а родичі, її – маленьку дівчинку, на тривалий час заперли в квартирі з мертвою матір’ю. Дитина дуже перелякалася. І вже вирісши, жінка ніколи не заходила до кімнати, де лежала її мертва матір. Саме таку поведінку жінка повторила й у дорослому житті, намагаючись якомога швидше сховати маленьких мертвих діток, аби більше ніколи цього не бачити.

Що ж стосується чоловіка, то детектор брехні підтвердив, що чоловік знав, що його дружина вагітна, проте його не дуже цікавило те, де ділися новонароджені діти.

Нагадаємо, 30 грудня в Олександрії по вулиці Козацькій, 47 (колишня Червоного козацтва) в одній із квартир п’ятиповерхівки в холодильнику поліція знайшла тіла двох новонароджених дітей. За словами матері, малята народилися мертвими. Спочатку встановити причину смерті малюків не вдалося, оскільки тіла були дуже обморожені. Єдине, що зразу вдалося з’ясувати – малюки мали рік різниці у віці.

На сьогодні експерти підтвердили, що діти дійсно народилися мертвими, проте це ніяким чином не може слугувати для того, аби новонароджених класти до морозилки холодильника.