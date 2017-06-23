Штат виконавчих органів міської ради збільшиться на 8 одиниць

Сьогодні, на черговій (34-й) сесії Олександрійської міської ради після розгляду першого питання порядку денного депутати проголосували за збільшення загальної чисельності апарату міської ради на 8 одиниць (спочатку у проекті рішення пропонувалося штатне збільшення на 6 посад).

Розширення отримають зокрема управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг (на 3 штатні одиниці), відділ управління архітектурно-будівельного контролю (1 одиниця), відділ бухгалтерського обліку та звітності (1 одиниця).

Під час обговорення серед народних обранців виникла гостра дискусія: депутат міськради Сергій Гриценко (він же профільний заступник міського голови з питань економіки) запропонував доповнити перелік нових посад ще й інспектором з контролю за дотриманням законодавства з питань праці та окремо ввести додаткову посадову одиницю в управління економіки міської ради. Даний посадовець, на переконання С.Гриценка, необхідний для ведення роботи щодо інвестиційної діяльності в економіці міста. На це перший заступник міського голови Л.Давиденко зауважила: «Ми мало не на кожній сесії добавляємо управлінню економіки якусь посаду. Все це потрібно, але новим посадовцям треба буде ще й зарплату платити…».