На торговців області наклали штрафи на суму понад 210 тисяч гривень

З початку року, держпродспоживслужба Кіровоградщини провела 63 перевірки продукції відповідно до вимог технічного регламенту. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Гречка.

За результатами перевірок прийнято 140 рішень про вжиття обмежувальних заходів та винесена 31 постанова про накладення штрафних санкцій.

До суб’єктів господарювання, які здійснювали продаж продукції з порушеннями відповідних вимог, застосовано штрафні санкції на суму 213,35 тис. грн.

Суб’єкти господарювання, які перешкоджали посадовим особам здійснювати перевірки, отримали постанови про адміністративне правопорушення з сумою сплачених штрафів 1360 грн.

Продукція з виявленими порушеннями тимчасово усунута з реалізації до розв’язання всіх питань невідповідності.

За такі порушення передбачена відповідальність п.2 ч.2 ст. 44 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», повідомляє прес-служба відомства.