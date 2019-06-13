Штучні квіти, огорожі і столи на олександрійських кладовищах – тепер поза законом?

Рішення під назвою «Упорядкування місць поховання» ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на своєму засіданні сьогодні, 13 червня, повідомляє «Голос Громади».

Дана ухвала містить відразу декілька заборон стосовно облаштування місць поховання на міських цвинтарях. Дослівно:

«1. Комунальному підприємству «Ритуал»: 1) Забезпечити облаштування місць поховань без використання огорож та столів.

2) Поінформувати підрядні організації про неможливість виконання робіт з установлення огорож та столів на території місць поховань та кладовищах, що перебувають на балансі підприємства.

3) Демонтувати огорожі та столи, установлені після набрання чинності цим рішенням.

Відзначити, що дія цього рішення не поширюється на огорожі та столи, установлені до його прийняття. Заборонити використання, розміщення покладання та реалізацію на територіях міських кладовищ м.Олександрії продукції з синтетичних полімерів. Комунальному підприємству «Муніципальна безпека» Олександрійської міської ради забезпечити складання протоколів на порушників про адміністративне правопорушення.»

Отже, нібито все достатньо зрозуміло і логічно: синтетичні квіти, вінки тощо є токсичними у сенсі охорони довкілля, до того ж вони (з точки зору комунальників «Ритуалу») є додатковим сміттям, яке треба якось утилізувати. А огорожі і столи заважають тим же комунальникам прибирати кладовища. Іншими словами, КП «Ритуал» цим рішенням виконкому намагається вбити відразу двох зайців: зробити користь для нашої екології і заодно – трохи полегшити собі життя.

Але «Голос Громади» поспілкувався з юристами і у них виникли певні фахові сумніви стосовно правомірності застосування у подальшому даного рішення. Ось що сказав з цього приводу один з наших співрозмовників: «Наприклад, при складанні протоколів на порушників «Муніципальна безпека» повинна буде послатися на якісь нормативні акти. Очевидно, це будуть правила благоустрою місцевих територій. Але там немає заборони використання полімерів та установлення столів і огорож на кладовищах! Отож будь-який порушник вищеозначених виконкомом заборон, отримавши постанову про накладення штрафу, може легко оскаржити її в суді. Звідси витікає, щоб привести такі дії «Муніципальної безпеки» у рамки закону, необхідно було б міській владі спочатку внести доповнення у відповідні розділи правил благоустрою, щоб не мати потім клопоту з судовими позовами, а потім виносити питання про заборону на виконком».

Ну і виникає попутне запитання: а чому будуть заборонені тільки огорожі і столи? На наших цвинтарях люди, як відомо, встановлюють біля пам`ятників і надгробків ще багато чого – наскільки дозволяє фантазія і матеріальні статки: наприклад, різноманітних конструкцій вазони для квітів, лавки для сидіння (часто – біля столів) і навіть невеликі альтанки тощо. Що не заборонено – те дозволено? Та й власне огорожі бувають дуже різні: від величезних металевих до низеньких і непримітних бетонних. Всі вони будуть заборонені?

Коли рішення виконкому набере чинності – у ньому також не згадується. Напевне, по закінченні визначеного законом терміну після оприлюднення рішення.

На засіданні по даному проекту рішення доповідав заступник начальника управління ЖКГ міськради Віталій Бондаренко.