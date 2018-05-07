Шукачам роботи Олександрійщини представлено понад 100 вакантних місць

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. До уваги шукачів роботи було представлено понад 100 актуальних вакансій. Це вакансії менеджера, інженера-конструктора, водіїв навантажувача, продавців, кухарів, слюсарів із складання металевих конструкцій, слюсарів механоскладальних робіт, токарів, фрезерувальників, трактористів, електромонтерів, дорожніх робітників та ін.

Про це повідомили в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Потреба в працівниках існує як в промисловості (ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор»), так і в торгівлі (ПП «Колега»).

Широкий спектр вакансій також було запропоновано підприємствами, шо виробляють матраци. Це ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «БестФоамСолюшнс», ТОВ «Юнайтед Девелопмент». До уваги шукачів роботи вакансії пружинників, водія автотранспортних засобів, водіїв навантажувача, садівника, тощо.

У заході взяли участь і фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад 10 осіб отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

За попередніми даними, більше 10 осіб запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці.