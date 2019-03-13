Швабра як знаряддя вбивства: за що мешканець Олександрійщини відсидить 7 років за ґратами

4 березня Олександрійський міськрайонний суд розглядав вправу мешканця Олександрійщини по вбивству чоловіком свого знайомого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт СБН.

Інцидент стався 15 грудня 2015 грудня у селі Пантаївка. Спочатку підозрюваний наніс потерпілому кілька ударів кулаком в обличчя. Потім – не менше восьми ударів шваброю в область тулубу та не менше п’яти – кулаками в голову. На наступний день постраждалий помер Олександрійській лікарні від травматичного шоку, що розвинувся внаслідок отриманих травм.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.