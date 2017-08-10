Швидка допомога не знайшла свого хворого

Вчора, 9-го серпня, до будинку за адресою вул.Садова, 39 на виклик прибула карета швидкої допомоги. Проте медпрацівники, нажаль, не змогли знайти “хворого”, котрий викликав лікарів.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомили мешканці будинку, котрі й стали свідками цієї незвичної ситуації.

“Коли приїхали медпрацівники швидкої, вони почали запитувати у всіх перехожих в дворі, хто ж в нашому будинку зламав руку? – говорить одна із мешканок будинку, – проте, не отримавши відповіді та не дізнавшись, хто ж, все ж таки, викликав швидку, лікарі почекали ще декілька хвилин і поїхали геть”.

Нажаль, такі випадки досить часто зустрічаються в практиці медпрацівників швидкої, коли люди телефонують аби так невдало пожартувати, в той час, коли хтось інший насправді потребує допомоги. Ймовірно, учора виклик до хворого, котрий зламав руку, також був одним із таких випадків.