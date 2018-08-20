Сільських голів в Олександрійському районі вчили підвищувати рівень обізнаності громадян

Минулого тижня в Олександрійській райдержадміністрації відбулась семінар-нарада з сільськими та селищними головами населених пунктів району, під час якої присутніх проінформували про хід реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Головною метою даного проекту є підвищення рівня обізнаності громадян про гарантовані права та механізми їх реалізації та захисту. Про це очільникам територій розповіла головний спеціаліст відділу управління персоналом та правового забезпечення апарату районної державної адміністрації Ліна Демидчик.

Також під час заходу відзначили, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати проведення особистого прийому осіб та надавати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.