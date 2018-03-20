“Сільський вісник” змінить форму власності з комунальної на приватну

Рішення щодо реорганізації районної газети “Сільський вісник” було ухвалено під час проведення двадцять четвертої сесії Олександрійської районної ради, котра відбулася 15 березня.

Так своїм рішенням депутати ради відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» дозволили змінити форму власності видання з комунальної на приватну. Тож відтепер засновником газети “Сільський вісник” буде трудовий колектив редакції.