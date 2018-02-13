Сім’я учасника АТО з Олександрії вже не буде мерзнути

Учасник АТО Олексій Перепелиця, потрапивши в складну життєву ситуацію звернувся за допомогою до Олександрійського Управління праці та соціального захисту населення, проте домогти захисникові в соцзахисті не змогли.

Так, після повернення із зони АТО чоловік вчасно не зміг влаштуватися на роботу і як наслідок – з’явилися борги по сплаті комунальних послуг, після чого в помешканні було припинено газопостачання. Придбати дрова в колишнього бійця не було можливості через фінансові проблеми. А після відмови Управління соціального захисту, друзі АТОвця звернулися по допомогу до громадської приймальні “БПП “Солідарність”, безпосередньо до депутатів Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева та Віталія Заріцького.

Враховуючи температурний режим та умови проживання сім’ї захисника України, депутати швидко відреагували та допомогли чоловікові придбати дрова й привезти їх до двору. Слова щирої подяки за небайдужість та оперативне вирішення такого важливого для його сім’ї питання, учасник АТО Олексій Перепелиця висловив депутатам А. Коломійцеву та В. Заріцькому.