Сім’ї Олександрійщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Щастя бути разом»

Олександрійська центральна районна бібліотека імені Дмитра Івановича Чижевського оголошує фотоконкурс «Щастя бути разом» приурочений до Міжнародного дня сім’ї.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Дмитра Івановича Чижевського”.
Фотоконкурс стартував з 13 травня та триватиме по 31 травня цього року.
Участь у фотоконкурсі можуть приймати сім’ї Олександрійського району розмістивши світлини на сторінці відділу обслуговування дітей Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського у Фейсбуці під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом.
Вимоги щодо участі:
- На фотоконкурс розміщуються світлини, зроблені на цифрову і / або аналогову техніку;
- Світлини можуть бути як кольорові, так і чорно-білі;
- Дозволяється базова обробка світлин, що підкреслює авторський задум (коригування контрасту, кадрування, технічне ретушування);
- Фотозображення, більшою мірою створені за допомогою графічних редакторів (фотоколажі) не допускаються до участі в конкурсі.
Номінації фотоконкурсу:
- «Щасливі разом» – світлини спільних щасливих моментів, епізодів життя всіх членів сім’ї (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#щасливі_разом)
- «Сімейна «фішка» – світлини, на яких відображені захоплення, уподобання, таланти родини (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#сімейна_фішка)
- «Вусолапохвостий» член сім’ї» – на світлині повинна бути сім’я разом із своїми домашніми улюбленцями (тваринами) (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#вусолапохвостий_член_сім’ї .
В коментарях до фото, вказати ПІБ учасника фотоконкурсу та населений пункт.
Журі визначить по 1 переможцю в кожній номінації (1 сім’я може перемогти тільки в одній номінації на розсуд членів журі) за наступними критеріями:
- кількість «лайків»;
- відповідність тематиці номінації;
- оригінальність і унікальність світлини.
За результатами фотоконкурсу, три фотороботи будуть визнані кращими.