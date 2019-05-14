Сім’ї Олександрійщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Щастя бути разом»

Олександрійська центральна районна бібліотека імені Дмитра Івановича Чижевського оголошує фотоконкурс «Щастя бути разом» приурочений до Міжнародного дня сім’ї.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Дмитра Івановича Чижевського”.

Фотоконкурс стартував з 13 травня та триватиме по 31 травня цього року.

Участь у фотоконкурсі можуть приймати сім’ї Олександрійського району розмістивши світлини на сторінці відділу обслуговування дітей Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського у Фейсбуці під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом.

Вимоги щодо участі:

На фотоконкурс розміщуються світлини, зроблені на цифрову і / або аналогову техніку;

Світлини можуть бути як кольорові, так і чорно-білі;

Дозволяється базова обробка світлин, що підкреслює авторський задум (коригування контрасту, кадрування, технічне ретушування);

Фотозображення, більшою мірою створені за допомогою графічних редакторів (фотоколажі) не допускаються до участі в конкурсі.

Номінації фотоконкурсу:

«Щасливі разом» – світлини спільних щасливих моментів, епізодів життя всіх членів сім’ї (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#щасливі_разом) «Сімейна «фішка» – світлини, на яких відображені захоплення, уподобання, таланти родини (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#сімейна_фішка) «Вусолапохвостий» член сім’ї» – на світлині повинна бути сім’я разом із своїми домашніми улюбленцями (тваринами) (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#вусолапохвостий_член_сім’ї .

В коментарях до фото, вказати ПІБ учасника фотоконкурсу та населений пункт.

Журі визначить по 1 переможцю в кожній номінації (1 сім’я може перемогти тільки в одній номінації на розсуд членів журі) за наступними критеріями:

кількість «лайків»;

відповідність тематиці номінації;

оригінальність і унікальність світлини.

За результатами фотоконкурсу, три фотороботи будуть визнані кращими.