Сім’ї Олександрійщини можуть взяти участь у фотоконкурсі «Щастя бути разом»

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Олександрійська центральна районна бібліотека імені Дмитра Івановича Чижевського  оголошує фотоконкурс «Щастя бути разом»  приурочений до Міжнародного дня сім’ї.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Дмитра Івановича Чижевського”.

Фотоконкурс  стартував з 13 травня та триватиме по  31 травня цього року.

Участь у фотоконкурсі можуть приймати сім’ї Олександрійського району  розмістивши світлини на сторінці відділу обслуговування дітей Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського у Фейсбуці під хештегом  #фотоконкурс_щастя_бути_разом.

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Вимоги щодо участі:

  • На фотоконкурс розміщуються світлини, зроблені на цифрову і / або аналогову техніку;
  •   Світлини можуть бути як кольорові, так і чорно-білі;
  • Дозволяється базова обробка світлин, що підкреслює авторський задум (коригування контрасту, кадрування, технічне ретушування);
  • Фотозображення, більшою мірою створені за допомогою графічних редакторів (фотоколажі) не допускаються до участі в конкурсі.
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Номінації фотоконкурсу:

  1. «Щасливі разом»  –  світлини спільних щасливих моментів, епізодів життя всіх членів сім’ї (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#щасливі_разом)
  2. «Сімейна «фішка» – світлини, на яких відображені захоплення, уподобання, таланти родини (розміщуються під хештегом   #фотоконкурс_щастя_бути_разом#сімейна_фішка)
  3. «Вусолапохвостий» член сім’ї» – на світлині повинна бути сім’я разом із своїми домашніми улюбленцями (тваринами) (розміщуються під хештегом #фотоконкурс_щастя_бути_разом#вусолапохвостий_член_сім’ї .
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В коментарях до фото, вказати ПІБ учасника фотоконкурсу та населений пункт.

Журі визначить по 1 переможцю в кожній номінації (1 сім’я може перемогти тільки в одній номінації на розсуд членів журі) за наступними критеріями:

  • кількість «лайків»;
  • відповідність тематиці номінації;
  • оригінальність і унікальність світлини.

За результатами фотоконкурсу, три  фотороботи будуть визнані кращими.

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