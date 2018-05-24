Скільки нас на Кіровоградщині (статистика)

Станом на 1 квітня поточного року на Кіровоградщині проживає 953729 осіб, повідомляє у своєму інформаційному експрес-випуску Управління статистики у Кіровоградській області (для порівняння: у січні-березні 2017 р. населення становило 963552 особи).

Лише протягом січня-березня 2018 року мало місце зменшення населення на 2521 людину. Природне скорочення чисельності (різниця між кількістю народжених і померлих) становить 2408 осіб, міграційне – 113.

Кількість народжених – 1828 (1977 – за аналогічний період 2017р.), кількість померлих – 4236 особи, проти 4374 – у 2017 р. Чисельність прибулих громадян в область у січні–березні 2018р. становила 2859 осіб, вибулих за її межі – 2972 особи.