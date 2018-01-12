Скільки вихідних чекає на олександрійців у 2018 році

Відповідно до ухваленого Кабінетом Міністрів України рішення було визначено перенесення робочих днів у зв’язку зі святкуванням 8 Березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року.

Відповідну інформацію було опубліковано на Урядовому порталі вчора, 11 січня.

Так Уряд пропонує у 2018 році перенести робочі дні з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Таке перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році вищевказаних дат, а також дасть змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку, – йдеться у повідомленні на веб-порталі.